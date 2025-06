Ciro Immobile proposto ai rossoneri | un bomber di scorta per il Milan

Ciro Immobile, uno dei più grandi attaccanti italiani degli ultimi vent’anni, potrebbe presto tornare in Serie A, questa volta al Milan. Con 35 anni e un passato ricco di successi, tra cui 19 reti con il magico Besiktas, rappresenterebbe l’esperto “bomber di scorta” ideale per rinforzare la rosa rossonera. Un'opportunità che potrebbe riaccendere sogni e obiettivi del club meneghino, dimostrando come il talento possa ancora fare la differenza.

Ciro Immobile è stato il più grande attaccante in Italia degli ultimi 20 anni. Ho vissuto 8 stagioni incredibili con lui. Parole dello scorso ottobre firmate Igli Tare. Un filo che potrebbe essere riallacciato: il centravanti è stato proposto ai rossoneri. A 35 anni, rappresenterebbe il classico “bomber di scorta“. In scadenza l’anno prossimo, 19 reti stagionali con il Besiktas per l’ex capitano della Lazio (207 reti in 340 partite). Non una priorità al momento per i rossoneri, concentrati anche su altri reparti. A centrocampo, dopo l’apertura al trasferimento da parte di Granit Xhaka, si lavora con il Bayer Leverkusen che lo prelevò nel 2023 dall’Arsenal per 15 milioni ed è forte di un contratto con il 32enne ancora lungo (giugno 2028). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciro Immobile proposto ai rossoneri: un bomber di scorta per il Milan

