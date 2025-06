cinque tappe per un percorso unico e da brividi

Preparati a vivere un viaggio indimenticabile tra paesaggi mozzafiato e città ricche di storia. Cinque tappe, ciascuna con il suo fascino unico, ti condurranno attraverso l’Italia da nord a sud, regalando emozioni a ogni curva. Dal cuore di Brescia alle meraviglie di Roma, il percorso promette avventure da brividi e ricordi indelebili. La tua guida ti accompagna in questa esperienza straordinaria: ecco la prima tappa!

tappa 1 17 giugno Brescia-San Lazzaro di Savena Dopo la partenza da Viale Venezia, le auto attraverseranno la Valle Sabbia e il Lago di Garda, toccando località come Desenzano e Sirmione, per poi proseguire verso Verona e San Lazzaro di Savena. tappa 2 18 giugno San Lazzaro di Savena-Roma Il giorno 2, dopo aver attraversato Prato e Siena, le vetture percorreranno le Crete Senesi, passeranno per Asciano e arriveranno a Radicofani. Proseguiranno lungo il Lago di Bolsena, prima di tornare a Roma. tappa 3 19 giugno Roma-Cervia - Milano Marittima Dopo Roma, la Freccia Rossa passerà per Orvieto, Città della Pieve e borghi toscani, poi attraverserà San Marino con arrivo a Cervia-Milano Marittima sulla Riviera Romagnola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net