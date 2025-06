Cini’s got talent da record | Ne vedrete delle belle

Cini’s Got Talent 2023 ha superato ogni aspettativa, regalando spettacoli incredibili tra talento, emozioni e sorprese. Un mix esplosivo di comici, ballerini e cantanti professionisti che hanno infiammato il palco, accompagnati da ospiti di prestigio come Mimì Caruso e i Motel Noire. La vittoria è andata alla giovane Asia Del Prete con il suo potente inedito "Gambe rotte", un inno di resilienza e autenticità.

Un comico, 3 crew di danza e 7 cantanti. "Livello altissimo, da veri professionisti". È andata oltre le aspettative la terza edizione del Cini’s got talent, che ha visto 11 artisti in gara e tanti ospiti, da Mimì Caruso, vincitrice di X Factor, ai Motel Noire, che hanno annunciato il concerto del 17 luglio al Carroponte. A trionfare è stata la 19enne Asia Del Prete, cantante di Trieste, con il suo inedito "Gambe rotte", un brano che "rivendica quanto una persona ha dato ad un’altra, all’interno di una relazione, senza ricevere lo stesso in cambio. C’è sofferenza ma anche rabbia. Sono stata molto contenta del pubblico e della grande accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cini’s got talent da record: "Ne vedrete delle belle"

In questa notizia si parla di: cini - talent - record - vedrete

Cini’s got talent da record: "Ne vedrete delle belle" - È andata oltre le aspettative la terza edizione del Cini’s got talent, che ha visto 11 artisti in gara e tanti osp ... Riporta ilgiorno.it

“Cini’s got talent“: artisti fatevi avanti - Sono aperte le selezioni per la seconda edizione del “Cini’s got talent“, il grande show che andrà in scena giovedì 4 luglio nell’Arena Cinema nel parco di Villa Ghirlanda Silva ... Segnala ilgiorno.it