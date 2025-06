Cingolani | L' autonomia strategica della Ue non è solo una questione di soldi

Nel cuore del Salone internazionale dell'aeronautica di Le Bourget, il CEO di Leonardo sottolinea che l'autonomia strategica dell'UE non riguarda solo i fondi, ma anche un'armonizzazione più efficace tra i 27 paesi membri. Una sfida cruciale per rafforzare la sovranità europea e affrontare le nuove minacce globali. Scopriamo insieme come questa visione possa plasmare il futuro dell'Europa.

Ue, Cingolani: “Autonomia strategica? Un’Europa frammentata è meno forte” - L'autonomia strategica dell’Europa è un obiettivo ambizioso ma essenziale in un contesto internazionale sempre più complesso.

