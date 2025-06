Cinema Eden sotto le stelle l’estate più bella

Arezzo, 17 giugno 2025 – Il centro storico di Arezzo si trasforma in un magico palcoscenico sotto le stelle con l’inaugurazione della nuova rassegna estiva di cinema Eden. Un’occasione imperdibile per vivere emozioni indimenticabili tra film, musica dal vivo e eventi speciali, creando ricordi condivisi nel cuore pulsante della città. Un appuntamento che unisce cultura, divertimento e socialità: un'estate all’insegna dell’arte e dell’aggregazione, pronta a conquistare tutti i sensi.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Il centro storico di Arezzo si accende di luci, suoni ed emozioni con l’inizio della nuova rassegna estiva di cinema sotto le stelle presentata dal Cinema Eden, pronto a riaprire l’Arena non solo per il grande cinema, ma anche per la musica dal vivo e gli eventi legati ad Arezzo Smart Festival. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, all’interno di uno spazio culturale che è punto di riferimento per la città, non solo come sala cinematografica ma come vero e proprio luogo di aggregazione. Nel cuore della città, in uno spazio che negli anni ha saputo resistere alle difficoltà e rigenerarsi grazie alla partecipazione della comunità, la rassegna si propone di animare le serate estive con un programma ricco di proiezioni d’autore, titoli attesi e da rivedere e concerti dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it