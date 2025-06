CInema e territorio l’Ischia Film Festival lancia l’Italy for Movies Award

Cinema e territorio si uniscono in un’innovativa sinergia con l’Ischia Film Festival, che lancia il nuovo “Italy for Movies Award”. Questa collaborazione, promossa dal Ministero della Cultura e Cinecittà, celebra le location italiane come protagoniste delle produzioni audiovisive. Un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale e cinematografico, rafforzando il legame tra cinema e territorio. Da questa sinergia nascerà un nuovo capitolo di eccellenza e scoperta nel panorama cinematografico italiano.

“Con orgoglio e rinnovato slancio – si egge in una nota -, l’ Ischia Film Festival annuncia l’avvio di una nuova e significativa collaborazione con Italy for Movies, la piattaforma ufficiale per la promozione delle location e delle produzioni audiovisive in Italia, promossa dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e realizzata da Cinecittà in collaborazione con l’Italian Film Commissions. Da questa prestigiosa sinergia nasce l’ “ Italy for Movies Award” un riconoscimento speciale che punta a valorizzare l’eccellenza produttiva italiana e l’impatto che il comparto audiovisivo esercita sulla promozione del territorio, sulla crescita del cineturismo e sull’attrazione di investimenti culturali ed economici nel nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

