Cina | Xinjiang giovani da Asia centrale inseguono sogni di medicina

In un crocevia di culture e speranze, i giovani dell’Asia centrale trovano nello Xinjiang cinese il luogo ideale per realizzare il sogno di diventare medici. Le loro storie di determinazione e passione sono un esempio di come la volontà possa superare ogni confine. Cliccate per scoprire le loro straordinarie avventure e lasciatevi ispirare dal potere della perseveranza. Per conoscere meglio queste storie, visitate il link.

Per molti giovani dell'Asia centrale, lo Xinjiang cinese e' la destinazione ideale per inseguire i propri sogni medici. Cliccate per scoprire le loro storie. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma628059962805992025-06-17cina-xinjiang-giovani-da-asia-centrale-inseguono-sogni-di-medicina Agenzia Xinhua.

