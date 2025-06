Cina | piu’ grande turbina a gas del Paese pronta per installazione

Una rivoluzione energetica sta per partire in Cina: nella provincia di Zhejiang, la più grande turbina a gas del paese, simbolo di innovazione e potenza, si prepara ad accendersi. Capace di alimentare oltre 3 milioni di famiglie all’anno, questo gigante tecnologico rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile e efficiente. Scopri di più e lasciati sorprendere da questa meraviglia ingegneristica visitando il video al link: ...

Per dare energia a oltre 3 milioni di cittadini all'anno, un gigantesco motore a turbina a gas e' pronto per essere installato nella provincia dello Zhejiang! Potreste rimanere "scioccati" nel sapere che si tratta del modello piu' grande e piu' efficiente della Cina! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma628028862802882025-06-17cina-piu-grande-turbina-a-gas-del-paese-pronta-per-installazione Agenzia Xinhua.

