Cina | nuovo record esportazioni di e-commerce transfrontaliero nel 2024

Nel 2024, la Cina ha segnato un nuovo record nelle esportazioni di e-commerce transfrontaliero, superando i 2.000 miliardi di yuan per la prima volta. Questa crescita del 16,9% evidenzia l'importanza strategica del settore e il suo ruolo chiave nel commercio globale. Con numeri così impressionanti, è chiaro che il futuro dell’e-commerce cinese promette innovazione e opportunità senza precedenti, plasmando il panorama commerciale mondiale.

Il settore dell’e-commerce transfrontaliero della Cina ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, con le esportazioni annuali che hanno superato per la prima volta i 2.000 miliardi di yuan (circa 278,59 miliardi di dollari), secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane (GAC). Le esportazioni del settore sono cresciute del 16,9% su base annua, raggiungendo i 2.150 miliardi di yuan nel 2024, mentre il volume totale del commercio transfrontaliero ha raggiunto i 2.710 miliardi di yuan. Negli ultimi anni, l’e-commerce transfrontaliero cinese si e’ sviluppato rapidamente e ha svolto un ruolo positivo nell’espansione dei mercati internazionali, nell’abbattimento delle barriere commerciali tradizionali e nella semplificazione dei processi di transazione, ha osservato Cai Junwei, funzionario della GAC, in occasione della China Langfang International Economic and Trade Fair 2025, che ha aperto ieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: nuovo record esportazioni di e-commerce transfrontaliero nel 2024

