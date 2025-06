Cina | Mengzhou con equipaggio completa test volo di fuga a quota zero

La Cina ha compiuto un traguardo rivoluzionario nel settore spaziale: il test di fuga a quota zero del veicolo Mengzhou, con equipaggio completo, rappresenta un passo decisivo per la conquista della Luna. Questo successo dimostra l’avanzamento tecnologico e la determinazione del paese nel dominio delle esplorazioni spaziali. Un risultato che apre nuove frontiere e promette sviluppi emozionanti nel futuro dell’esplorazione umana dello spazio.

Oggi la Cina ha condotto con successo un test di volo di fuga a quota zero del suo veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione Mengzhou, compiendo un importante passo avanti nel suo programma di esplorazione lunare con equipaggio. Agenzia Xinhua.

