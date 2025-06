Cina-Kazakistan | echi di sinfonie di civilta’ attraverso i millenni

Da millenni, la Cina e il Kazakistan tessono un arazzo di culture e civiltà, unendo storie e tradizioni in una sinfonia senza tempo. Dal 2017, grazie alla Belt and Road Initiative, archeologi cinesi e kazaki collaborano strettamente, scoprendo reperti che testimoniano un passato condiviso. Un viaggio tra scoperte e amicizia che continua a riscrivere le pagine della storia comune. – Per visualizzare il video si prega di visitare ...

Dal 2017, nell’ambito di uno dei progetti della Belt and Road Initiative, il team dell’Accademia di archeologia dello Shaanxi collabora con gli archeologi kazaki alla scoperta di antichi reperti in Kazakistan. Nel corso di anni di lavoro fianco a fianco, gli archeologi cinesi e kazaki hanno stretto una profonda amicizia e hanno assistito insieme alla sinfonia di civilta’ attraverso i millenni. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628011962801192025-06-17cina-kazakistan-echi-di-sinfonie-di-civilta-attraverso-i-millenni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Kazakistan: echi di sinfonie di civilta’ attraverso i millenni

