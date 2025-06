Cina | Hubei Wuhan inaugura nuove rotte di droni a bassa quota

La provincia di Hubei, nel cuore della Cina, si prepara a rivoluzionare il trasporto con l'inaugurazione di dieci nuove rotte di droni a bassa quota a Wuhan. Un passo avanti verso un sistema di consegna più rapido, efficiente e sostenibile. Questi voli innovativi collegano i principali distretti urbani, integrando una piattaforma digitale avanzata e centri di comando intelligenti. Il futuro della mobilità urbana è già qui, pronto a cambiare il modo di vivere e lavorare.

Un membro del personale cambia la batteria di un drone presso l’Hanshang Low-altitude Airfield di Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri 16 giugno 2025. Ieri sono entrate ufficialmente in funzione dieci nuove rotte di droni che collegano Wuchang, Hankou e Hanyang a Wuhan. Il servizio di volo a bassa quota e’ composto da una piattaforma digitale di spedizione in tempo reale, 2 centri di comando intelligenti, 10 rotte a bassa quota e 22 piazzali intelligenti. Il servizio agevola la consegna di merci come frutti di mare, fiori freschi e medicinali. Una foto aerea, scattata da un drone ieri 16 giugno 2025, mostra un drone logistico in volo a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it