La Cina amplia la sua politica di rimborso fiscale, ora valida anche a Dalian e nella provincia di Hubei, offrendo ai turisti stranieri la possibilità di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati. Una mossa strategica che mira ad incentivare il turismo e rendere le destinazioni cinesi ancora più allettanti. Scopri come questa novità può migliorare la tua esperienza di shopping e viaggio nel Paese del Dragone.

La Cina introdurra’ una politica di rimborso fiscale alla partenza a Dalian, una citta’ costiera nel nord-est della Cina, e nella provincia centrale cinese dello Hubei, a partire dal primo luglio, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze. La politica consente ai turisti stranieri di richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti idonei effettuati presso negozi designati per tale rimborso fiscale prima di lasciare la Cina. Le regioni idonee possono adottare questa politica dopo aver presentato domanda agli organi governativi competenti. La Cina ha iniziato ad attuare la politica di rimborso fiscale alla partenza per i viaggiatori stranieri nel 2015. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: estende politica di rimborso fiscale alla partenza a piu’ regioni

