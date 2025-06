Cina così il regime vuole sfruttare il caos a Teheran | incubo comunista

In un contesto di tensione globale, la Cina sembra muoversi con abilità strategica, sfruttando il caos in Iran e le recenti tensioni tra Israele e Teheran. La rapida condanna di Tel Aviv da parte di Pechino e le manovre di aziende come Huawei indicano un interesse a consolidare la propria influenza in un momento di instabilità internazionale. Ma quali sono le vere intenzioni dietro queste mosse? Scopriamolo insieme.

La Cina potrebbe sfruttare a suo vantaggio il caos che regna in Iran dopo gli attacchi lanciati da Israele. A dimostrarlo, tra le altre cose, la tempestiva condanna nei confronti di Tel Aviv da parte del rappresentante cinese alle Nazioni Unite. Poi, a rendere ancora più chiaro il quadro è la questione della società cinese Huawei, che parte da lontano, quando il fondatore dell'azienda, Ren Zhengfei, fu parte della delegazione guidata da Hu Jintao, allora vicepresidente cinese, e diretta in Iran a inizio 2001. In realtà già nel 2000, Huawei competeva con altre aziende allora più grandi per progetti a Teheran.

