Cina-Asia centrale | portavoce vertice definira’ nuovo programma per cooperazione futura

In occasione dell'imminente secondo Vertice Cina-Asia centrale, che si terra' piu' avanti questa settimana, i capi di Stato definiranno congiuntamente un nuovo programma per la cooperazione futura, creando nuovi spazi per la cooperazione Belt and Road e costruendo una comunita' Cina-Asia centrale ancora piu' stretta dal futuro condiviso, ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing con la stampa rispondendo a una domanda inerente. Sottolineando che l'Asia centrale non e' solo il luogo in cui e' stata proposta per la prima volta la Belt and Road Initiative (BRI), ma e' anche un punto di riferimento per la cooperazione Belt and Road di alta qualita', Guo ha affermato che tutti e cinque i Paesi dell'Asia centrale hanno firmato i documenti di cooperazione BRI con la Cina, e che la Cina e i Paesi dell'Asia centrale hanno attuato una serie di progetti di punta finalizzati a stimolare lo sviluppo e a migliorare la vita delle persone.