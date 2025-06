Cina | accoglie con favore dichiarazione congiunta di 21 Paesi arabi islamici su conflitto Israele-Iran

La Cina si mostra favorevole alla recente dichiarazione congiunta di 21 paesi arabi e islamici sul conflitto tra Israele e Iran, sottolineando il suo impegno a favorire il dialogo e la pace nella regione. Con un ruolo sempre piĂą centrale sulla scena internazionale, Pechino si propone come mediatore pronto a collaborare con tutte le parti coinvolte. La strada verso una soluzione duratura richiede dialogo e diplomazia, e la Cina si impegna a ...

La Cina accoglie con favore la dichiarazione congiunta sul conflitto tra Israele e Iran rilasciata da 21 Paesi arabi e islamici ed e’ pronta a collaborare con le parti interessate per promuovere un allentamento della situazione, ha dichiarato oggi a Pechino un portavoce del ministero degli Esteri. La dichiarazione congiunta, rilasciata dai ministri degli Esteri dei 21 Paesi, invita a rispettare la sovranita’ dello Stato e l’integrita’ territoriale, a sostenere il buon vicinato e a risolvere le controversie in modo pacifico. In risposta, durante un regolare briefing con la stampa il portavoce Guo Jiakun ha dichiarato che l’attacco di Israele all’Iran ha innescato un’improvvisa escalation della situazione regionale, che ha attirato grande attenzione della comunita’ internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: accoglie con favore dichiarazione congiunta di 21 Paesi arabi, islamici su conflitto Israele-Iran

