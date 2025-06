Cimici da letto in alcune camere e ragnatele dove si prepara colazione | mille euro di multa per un albergo

L’estate porta con sé non solo il caldo e le vacanze, ma anche l’attenzione alle condizioni delle strutture ricettive. Recenti ispezioni dei carabinieri del Nas di Parma in un albergo di Piacenza hanno rivelato cimici da letto, ragnatele nelle aree di preparazione colazioni e gravi carenze igienico-sanitarie, con una multa di mille euro. La sicurezza e il benessere degli ospiti devono sempre essere prioritari: scopri perché è fondamentale mantenere elevati standard qualitativi.

Carenze igienico-sanitarie e strutturali in una struttura ricettiva alberghiera di Piacenza. A comunicarlo i carabinieri del Nas di Parma, che con l'arrivo della stagione estiva hanno intensificato l'attività a tutela della salute pubblica, con ispezioni in attività alimentari, strutture.

