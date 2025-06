Ciglia perfette anche in estate | come proteggere le extension da sole e mare

L’estate è il momento ideale per sfoggiare occhi magnetici, ma le extension di ciglia richiedono cure speciali per mantenersi perfette tra sole e mare. Proteggerle dai raggi UV e dall’acqua salata è fondamentale per preservarne la bellezza e la durata. Scopri i migliori trucchi per affrontare la stagione calda senza rinunciare a uno sguardo irresistibile, perché sentirsi belle anche in estate è possibile con le giuste attenzioni. Leggi tutto su Donne Magazine!

Quando arriva l’estate, il desiderio di sentirsi curate e in ordine cresce, anche sotto il sole cocente o durante una nuotata rinfrescante. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Ciglia perfette anche in estate: come proteggere le extension da sole e mare

In questa notizia si parla di: estate - sole - ciglia - perfette

Colpi di sole e di stile: l’abito in pizzo Sangallo è il passe-partout dell’Estate 2025 - Colpi di sole e di stile, l’abito in pizzo Sangallo si conferma il passepartout dell'estate 2025. Apparentemente innocente, questo vestito dal fascino bon ton rivela un’anima irriverente, fusa tra revival boho e l’eleganza spensierata delle nuove dive da riviera.

Come proteggere al meglio le tue extension ciglia in estate? ? Scopri i nostri consigli per mantenerle perfette anche con caldo, mare e sole! Piccole attenzioni, grandi risultati. #BLashAddicted #lashmaker #LashMakerlovers #BLashAcademy #LashCare # Vai su Facebook

Lash Day: le celebrity che hanno fatto delle ciglia il loro punto di forza; Laminazione ciglia e sopracciglia: perché provarla per l’estate; Il mascara waterproof dell'estate 2023 è in sconto su Amazon.

Le cose che devi fare in estate per avere ciglia lunghe e curatissime - Curare l’alimentazione può aiutare ad avere ciglia al top non solo in estate ma tutto l’anno ... Lo riporta donnamoderna.com

L'estate è il momento migliore per scoprire la laminazione ciglia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com