Ciclista uccisa a Milano udienza rinviata | l’assessore Granelli accusato di omicidio colposo chiede l’abbreviato

Una tragica vicenda scuote Milano: una ciclista perde la vita in un incidente sulla ciclabile, portando all’attenzione pubblica questioni di sicurezza e responsabilità. L’udienza preliminare, inizialmente prevista, è stata rinviata al 25 settembre, con l’assessore Granelli che chiede l’abbreviato. La città si interroga sulle misure per prevenire tragedie simili e garantire strade più sicure a tutti.

Milano – Rinviata al 25 settembre l'udienza, davanti al gup di Milano Alberto Carboni, a carico, tra gli altri, di Marco Granelli, l'ex assessore alla Mobilità e ora assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, imputato per omicidio colposo per la morte, il 20 aprile del 2023, di Cristina Scozia, 39enne che si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria ed è stata travolta da una betoniera. Nel procedimento sono imputati, sempre per omicidio colposo, l'autotrasportatore e due dirigenti comunali che rispondono, come Granelli, delle presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista uccisa a Milano, udienza rinviata: l’assessore Granelli accusato di omicidio colposo chiede l’abbreviato

In questa notizia si parla di: milano - assessore - udienza - rinviata

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la città si è allagata” - Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere del Ponte Lambro. L'assessore Granelli ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di un’allerta meteo da parte della Regione Lombardia, sottolineando che la città non era pronta ad affrontare un evento così devastante.

Ciclista uccisa a Milano, udienza rinviata: l’assessore Granelli accusato di omicidio colposo chiede l’abbreviato; Ciclista investita e uccisa da una betoniera, rinviata l'udienza a carico dell'assessore Granelli; Ciclista investita da betoniera a Milano, verso il processo abbreviato l’assessore Marco Granelli.

Ciclista uccisa a Milano, per l'assessore udienza a settembre - E' stata rinviata al 25 settembre l'udienza, davanti al gup di Milano Alberto Carboni, a carico, tra gli altri, di Marco Granelli, l'ex assessore alla Mobilità e ora assessor ... Riporta gazzettadiparma.it

Milano, l’assessore Granelli a processo per omicidio colposo per la morte della ciclista Cristina Scozia chiede il rito abbreviato - L’esponente della Giunta Sala rinviato a giudizio con la stessa accusa anche per l’investimento mortale di Veronica Francesca D’Incà. Come scrive msn.com