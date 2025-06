Ciclista investita e uccisa da una betoniera rinviata l' udienza a carico dell' assessore Granelli

Oggi si è deciso di rinviare l’udienza al 25 settembre, mentre l’assessore Marco Granelli continua a dover rispondere dell'accusa di omicidio colposo per la tragica morte di Cristina Scozia, investita da una betoniera lo scorso aprile. La vicenda scuote la città e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità delle istituzioni coinvolte. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa delicata vicenda giudiziaria.

Rinviata al 25 settembre l'udienza a carico dell'assessore Marco Granelli imputato per omicidio colposo per la morte di Cristina Scozia, la donna investita da una betoniera il 20 aprile 2023 mentre era in sella alla sua bici sulla ciclabile tra via Sforza e cordo di Porta Vittoria. Oggi si è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it