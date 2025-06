Ciclismo gli 80 anni del leggendario Eddy Merckx il cannibale

Celebrando gli 80 anni di Eddy Merckx, il leggendario "Cannibale" del ciclismo mondiale, ci immergiamo in una storia fatta di vittorie epiche e passione infinita. Un’icona che ha rivoluzionato il ciclismo, lasciando un’eredità indelebile per appassionati e atleti di tutto il pianeta. Dalla sua nascita in Belgio al suo dominio sulle strade globali, la vita di Merckx è stata un’epopea di grandezza e determinazione, un esempio eterno di eccellenza sportiva.

Roma, 17 giu. (askanews) – Il ciclismo mondiale celebra un traguardo eccezionale: gli 80 anni di Eddy Merckx, il “Cannibale”. Un nome che non è solo sinonimo di vittorie, ma di un’epoca, di un’intensità agonistica ineguagliabile e di una fame insaziabile che lo ha reso il ciclista più grande di tutti i tempi. Dalla sua nascita a Meensel-Kiezegem in Belgio, al suo dominio incontrastato sulle strade di tutto il mondo, la vita di Merckx è stata un inno alla determinazione e al talento puro. La carriera di Merckx è un susseguirsi di numeri che sfidano l’immaginazione. Tre Mondiali su strada, cinque Tour de France, cinque Giri d’Italia, una Vuelta a España, sette Milano-Sanremo, cinque Liegi-Bastogne-Liegi, tre Parigi-Roubaix e tre Freccia Vallone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ciclismo - anni - eddy - merckx

Ciclismo: la Coppa Bonechi festeggia i 70 anni. Gara dalle mille emozioni - La Coppa Giancarlo Bonechi celebra i suoi 70 anni con un'edizione speciale a Montecatini Terme, prevista per il 25 maggio 2025.

La storia del ciclismo porta il nome di Eddy Merckx, il più forte campione di tutti i tempi in sella ad una bici. Compie 80 anni il 'Cannibale', chiamato così per la sua fame di vittorie. #ANSA Vai su Facebook

La storia del ciclismo porta il nome di Eddy Merckx, il più forte campione di tutti i tempi in sella ad una bici. Compie 80 anni il 'Cannibale', chiamato così per la sua fame di vittorie #ANSA Vai su X

Eddy Merckx, gli 80 anni del mito: le 10 imprese più grandi; Lanciate le esclusive bici “Eddy 80” per l’80° compleanno del Cannibale; Ciclismo: gli 80 anni del 'Cannibale' Merckx, la storia su 2 ruote.

Ciclismo: gli 80 anni del 'Cannibale' Merckx, la storia su 2 ruote - Se per tutti la boxe (e anche di piu') è Mohamed Alì ed il basket è Michael Jordan, la storia del ciclismo non può che portare il nome di Eddy Merckx: il più forte campione di tutti i tempi in sella a ... Lo riporta ansa.it

Ciclismo, Eddy Merckx compie 80 anni: vita e imprese del "Cannibale" delle due ruote - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ciclismo, Eddy Merckx compie 80 anni: vita e imprese del 'Cannibale' delle due ruote ... tg24.sky.it scrive