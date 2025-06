Ciclismo | è l' inglese Granger il re del Giro del Montalbano

Il Giro del Montalbano, una delle classiche più affascinanti e storiche del ciclismo italiano, ha incantato gli appassionati toscani con il suo tracciato impegnativo e le emozionanti battaglie sui "muri" di Madonna del Papa. Tra caldo torrido e salite infami, solo i più forti sono riusciti a resistere, lasciando il segno in questa edizione 2025. La corsa si conclude con un risultato che...

Bacchereto, 15 giugno 2025 - In Toscana si è disputato il Giro del Montalbano una bella classica nazionale che si corre dal 1954 tra storia e tradizione. Un tracciato selettivo con quattro passaggi dal “muro” di Madonna del Papa che hanno provocato assieme al gran caldo ed alle altre salite, distacchi pesantissimi e solo in 19 corridori dei 130 al via hanno concluso la gara dominata dalla formazione MG Kvis Costruzioni e Ambiente diretta da Maurizio Frizzo e dagli atleti inglesi. Come nel 2024 ha vinto David Benjamin Granger, allora per distacco dopo essere rimasto in fuga per 130 km (come oggi in pratica), questa volta con un arrivo in parata assieme al connazionale e compagno di squadra Kingston ed a Carrò, mentre a suggellare la grande prova della compagine il quarto posto di Cantoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net