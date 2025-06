Ciclismo a Firenze il primo evento del progetto Bici in Comune

Firenze apre le pedaliere del suo cuore verde con il primo evento nazionale del progetto "Bici in Comune", un'iniziativa promossa da Anci, Sport e Salute, e sostenuta dal Ministro Abodi. Moderato dal giornalista Rai Alessandro Fabretti, l’appuntamento nel Salone dei Cinquecento ha segnato un passo importante verso una mobilità più sostenibile e condivisa. Un momento chiave per rafforzare l’impegno dei Comuni italiani nella promozione della bicicletta come scelta quotidiana e responsabile.

Firenze,17 giugno 2025 – Promosso da Anci e Sport e Salute e moderato dal collega Alessandro Fabretti di Rai Sport, si è tenuto oggi a Firenze, nel Salone dei Cinquecento, il primo evento nazionale del progetto "Bici in Comune", con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Sono state nell'occasione presentate le iniziative dei Comuni vincitori dell'avviso pubblico, per la promozione della mobilità ciclistica, migliorare la qualità della vita urbana e incentivare stili di vita attivi e sostenibili. Sara Funaro sindaca di Firenze, ha sottolineato l'impegno di Firenze per la mobilità sostenibile, attraverso infrastrutture, bike sharing gratuito e campagne educative.

