Cibi sani e leggeri Per resistere al caldo il ruolo della tavola diventa fondamentale

E così, adottare alimenti sani e leggeri diventa essenziale per affrontare al meglio il caldo afoso, mantenendo energia e benessere. La scelta giusta sulla tavola può fare la differenza, aiutandoci a resistere alle alte temperature senza rinunciare al gusto e alla vitalità. Scopriamo insieme come rendere ogni pasto un momento di freschezza e salute, preparandoci all’arrivo della vera estate.

Temperature alte, caldo e afa caratterizzano già le nostre giornate e hanno fatto registrare in alcune città anche il cosiddetto bollino rosso, non bisogna stupirsi del resto l'estate meteorologica, quella definita a livello climatologico, inizia il primo giugno, mentre l'estate astronomica, come recita il calendario, è in arrivo sabato. Tuttavia siamo davanti a un anticipo sostanziale delle condizioni tipiche di inizio stagione estiva. E così per vivere meglio le alte temperature anche la nostra alimentazione diventa un fattore importante e le nostre tavole sono pronte ad accogliere una cucina diversa, alleata del caldo.

