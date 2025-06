Cia-Conad corsi di educazione finanziaria per i dipendenti

Conad, in collaborazione con Commercianti Indipendenti Associati, offre ai propri dipendenti un’opportunità unica di crescita: corsi di educazione finanziaria gratuiti pensati appositamente per chi lavora nelle basi logistiche di Forlì, Cesena, Misano Adriatico e Fano. Con tre sessioni pratiche di un’ora ciascuna, questi percorsi mirano a rafforzare le competenze finanziarie di circa 400 dipendenti, rappresentando un passo importante verso un futuro più consapevole e sicuro.

Corsi di educazione finanziaria gratuiti rivolti ai propri dipendenti, con un percorso pensato in particolare per chi opera nelle basi logistiche di Forlì, Cesena, Misano Adriatico e Fano, dove sono impiegate circa quattrocento persone, i due terzi della forza lavoro. A proporli, è Commercianti Indipendenti Associati - Conad, una delle cinque cooperative che compongono il sistema nazionale Conad. Previste tre lezioni in aula di un'ora. I corsi si terranno in italiano, francese e inglese, per garantire la massima inclusività. La partecipazione è facoltativa. Tra i temi affrontati la gestione del bilancio personale, i mutui e i finanziamenti, i fondi pensione, le assicurazioni, la terminologia bancaria e la prevenzione del sovraindebitamento.

