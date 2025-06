Ci sono voluti 20 giorni per una mail | caos iscrizioni al nido Magnolia

La corsa alle iscrizioni al nido Magnolia si è trasformata in un vero e proprio ostacolo, con 20 giorni di attesa e comunicazioni a singhiozzo. Nonostante la decisione del Tar di mantenere aperto l’istituto anche nel 2025/26, le famiglie si trovano a dover affrontare ulteriori incertezze e ritardi. Solo ieri, il consigliere Legnani (Pd) ha denunciato pubblicamente le difficoltà create da questa gestione caotica, evidenziando come la comunicazione ufficiale stia ancora creando confusione.

