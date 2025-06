Ci siamo separati Matrimonio finito dopo 2 anni per la coppia vip | l’annuncio ufficiale

Dopo due anni di amore e complicità, la coppia vip ha annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. I fan, sempre più curiosi e affezionati, temevano il peggio, e purtroppo le aspettative sono state confermate. La tristezza è palpabile tra gli ammiratori, che speravano in un lieto fine. Proprio lei ha deciso di condividere un messaggio sui social, lasciando tutti senza parole e aprendo un nuovo capitolo nelle loro vite.

I fan cercavano da tempo notizie sulla coppia vip, che ormai non si stava facendo vedere insieme da tempo. I più pessimisti temevano che fosse successo qualcosa di brutto e purtroppo per loro nelle scorse ore ne è arrivata la conferma. Il matrimonio è infatti finito definitivamente. Tristezza infinita per gli ammiratori della coppia vip, che mai si sarebbero aspettati di ricevere questa comunicazione. Proprio lei ha deciso di scrivere un post su Instagram per confermare la fine del matrimonio con il marito. I due si erano sposati nel giugno del 2023 sul lago di Garda, a Punta San Vigilio. Hanno anche un figlio, nato nel settembre del 2022 e che si chiama Alessandro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

