Ci ha lasciati a 86 anni don Luigi Verratti Per anni cappellano della casa circondariale

Una vita dedicata agli altri si conclude con il saluto a don Luigi Verratti, figura amata e stimata nella comunità di Gavasseto. Dopo anni di servizio come cappellano nel carcere locale, il suo cammino si ferma alla soglia degli 86 anni, lasciando un’impronta indelebile di fede e dedizione. Questa mattina alle 9,30, la comunità si riunirà per onorare il suo ricordo: un momento di commozione e gratitudine che ci ricorda il valore della solidarietà e della spiritualità.

Si svolgerà stamattina alle 9,30, nella chiesa di Gavasseto, la celebrazione delle esequie di don Luigi (Romano) Verratti, presieduta dal vescovo Giacomo Morandi. Il sacerdote si è spento alle 19,30 di domenica 15 giugno all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Romano Veratti era nato a San Cassiano il 29 gennaio 1939 ed era entrato nella famiglia religiosa del Servi della Chiesa. L’ordinazione presbiterale era arrivata il 28 giugno 1964 nella Cattedrale di Reggio Emilia. Prete novello, seguendo il carisma dell’Istituto fondato dal Servo di Dio monsignor Dino Torreggiani, don Luigi è stato impegnato prima come vice cappellano delle carceri, fino al 1970, e successivamente come cappellano della Casa circondariale di Reggio, incarico che ha ricoperto dal 1970 al 2008. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ci ha lasciati a 86 anni don Luigi Verratti. Per anni cappellano della casa circondariale

In questa notizia si parla di: anni - luigi - verratti - casa

Eboli. Tragico incidente sull’A2: muore a 28 anni Luigi - Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Luigi Savo, un giovane motociclista di 28 anni originario di Battipaglia.

Marco Verratti torna a casa: comprerà il 40% delle quote del Pescara Quasi sicuramente a fine stagione lascerà il Qatar e l'Al Arabi per tornare a giocare in Europa. Un modo per sentirsi più vicino a casa. E forse anche per seguire il suo Pescara. Suo, in tut Vai su Facebook

Ci ha lasciati a 86 anni don Luigi Verratti. Per anni cappellano della casa circondariale; Inghilterra-Italia a casa Verratti che festa con mamma Lidia.

Psg, Verratti rinnova fino al 2026: "Questa è la mia seconda casa" - Sono arrivato a Parigi più di 10 anni fa e oggi la considero la mia seconda casa" Marco Verratti si lega a vita al Paris ... Lo riporta sport.sky.it

Verratti festeggia i 30 anni con un super party a Parigi e un deejay speciale: è Ibrahimovic - Italiana ha voluto festeggiare i suoi 30 anni con tanti amici e la sua famiglia dopo la vittoria in casa del Lorient in Ligue 1 per 2- fanpage.it scrive