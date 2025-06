Chukwueze da San Siro alla Nigeria | che show in mezzo al fango

Dopo il sogno di San Siro, Samuel Chukwueze si trasforma in eroe tra il fango di Umuhuia, la sua città natale. La “Samuel Chukwueze All Stars Champions League” non è solo un torneo benefico, ma un vero e proprio spettacolo di passione e talento, che unisce comunità e sogni. Tra risate e azione, il giovane esterno milanista dimostra che il calcio può essere un ponte tra mondi diversi, alimentando ancora di più le sue speranze per il futuro.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Samuel Chukwueze si diverte sui campi fangosi di Umuhaia, la sua città natale in Nigeria, dove sta disputando la quarta edizione della "Samuel Chukwueze All Stars Champions League", un torneo benefico da lui stesso organizzato. L'esterno milanista è sceso in campo con la rappresentativa AC Milan, vincendo 3-2 contro l'Amuzukwu All Stars e dando spettacolo con addosso un'inedita maglia numero undici, che dalle parti di San Siro viene solitamente portata da Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chukwueze, da San Siro alla Nigeria: che show in mezzo al fango

