Christopher Nolan sconsigliò di lavorare sul Batman con Ben Affleck | Abbiamo già detto tutto noi

Recenti rivelazioni di David S. Goyer, co-sceneggiatore della trilogia Il cavaliere oscuro, svelano un retroscena interessante: Christopher Nolan avrebbe sconsigliato di lavorare con Ben Affleck nei film di Batman successivi. Una scelta che, secondo Nolan, avrebbe potuto "confondere il pubblico" e alterare l’unicità del personaggio. Questa decisione solleva molte riflessioni sulle influenze creative e le scelte strategiche dietro le quinte dell’universo DC. Ma cosa accadrebbe se questa intuizione fosse stata seguita?

A quanto ha dichiarato di recente lo sceneggiatore David S. Goyer, co-autore della trilogia Il cavaliere oscuro, Christopher Nolan gli aveva consigliato di non lavorare ai film di Batman con Ben Affleck. David S. Goyer, co-autore della trilogia del Cavaliere Oscuro e sceneggiatore di Man of Steel, rivela che Christopher Nolan lo invitò a non scrivere i film successivi, con un Batman interpretato da Ben Affleck, per non "confondere il pubblico". Christopher Nolan e l'eredità di un Cavaliere Oscuro: quando meno è meglio A vent'anni dall'uscita di Batman Begins, uno dei titoli che hanno riscritto il destino del cinema supereroistico moderno, David S. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Christopher Nolan sconsigliò di lavorare sul Batman con Ben Affleck: "Abbiamo già detto tutto noi"

