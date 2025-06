Christopher Nolan sconsigliò allo sceneggiatore di Batman Begins di lavorare ai film di Batman con Ben Affleck

Prima di diventare una figura fondamentale nella trilogia di Christopher Nolan su Batman, David Goyer aveva già conquistato il mondo dei fumetti e del cinema con la sua partecipazione alla saga di Blade. Tuttavia, un episodio particolare ha segnato il suo percorso: il consiglio di Nolan di non lavorare ai film di Batman con Ben Affleck. Ma cosa ha spinto Nolan a sconsigliare questa collaborazione? Scopriamolo insieme...

Prima di diventare una figura chiave nella trilogia di Christopher Nolan su Batman, lo sceneggiatore David Goyer era già un nome noto nel mondo dei fumetti e del cinema. La sua fama derivava principalmente dal successo della trilogia di Blade, dove ha dato vita al cacciatore di vampiri della Marvel interpretato da Wesley Snipes. Ma come è arrivato a ridefinire il Cavaliere Oscuro e quali sono i suoi pensieri attuali sui futuri progetti DC e Marvel? Da Blade a Batman Begins. Nel 2003, Warner Bros. scelse David Goyer per il reboot di Batman, un progetto allora senza titolo, dopo il fallimento di tentativi come Batman vs.