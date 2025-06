Christopher Nolan ha consigliato allo sceneggiatore della trilogia di Batman di lavorare al film di Batman con Ben Affleck

Il mondo di Batman è sempre stato un terreno di grandi aspettative e decisioni strategiche. Christopher Nolan, maestro della trilogia, ha dato preziosi consigli allo sceneggiatore David S. Goyer riguardo al progetto con Ben Affleck, ma le scelte hanno portato a risultati diversi. Mentre "The Batman" del 2022 ha conquistato il pubblico, la storia dietro le quinte rivela come le varie visioni abbiano plasmato il futuro dell’Uomo Pipistrello. Un esempio di come le decisioni influenzino il successo.

Il veterano sceneggiatore dei film DC David S. Goyer ha raccontato di come Christopher Nolan gli abbia consigliato di non lavorare al film Batman di Ben Affleck. Mentre il film The Batman con Robert Pattinson ha riscosso un enorme successo nel 2022, inizialmente il film doveva essere un’avventura solitaria del Cavaliere Oscuro interpretato da Affleck nella timeline cinematografica DC. Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere il film Batman, scrivendone anche la sceneggiatura insieme a Geoff Johns, ma alla fine ha abbandonato il progetto, che è stato poi trasformato in un reboot del Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

