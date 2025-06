Christine Lagarde | L' euro globale richiede azioni decise per rafforzarsi

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, sottolinea l'importanza di un impegno deciso per rafforzare l'euro e garantirne il ruolo di valuta globale. Nel suo editoriale sul Financial Times, evidenzia che un ruolo internazionale più ampio non si conquista per inerzia, ma con azioni mirate e strategiche. Perché l’euro possa raggiungere il suo pieno potenziale, è fondamentale adottare politiche che consolidino la sua posizione e promuovano fiducia sui mercati mondiali.

"Questo è il momento dell' euro globale ". Ma "un ruolo internazionale piĂą ampio non avverrĂ per inerzia: deve essere conquistato". Lo scrive la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un editoriale oggi sul Financial Times, in cui chiede azioni decise e delinea le condizioni per permettere alla moneta unica di rafforzarsi come valuta di riferimento globale. Ma "affinchĂ© l'euro possa raggiungere il suo pieno potenziale, l'Europa deve rafforzare tre pilastri fondamentali: credibilitĂ geopolitica, resilienza economica e integritĂ giuridica e istituzionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Christine Lagarde: L'euro globale richiede azioni decise per rafforzarsi

