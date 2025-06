Christine Lagarde | l' euro deve conquistare un ruolo internazionale più ampio

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, sottolinea l'urgenza di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, definendolo un passo cruciale per il futuro economico globale. In un editoriale sul Financial Times, invita a un impegno deciso e strategico, affermando che “un ruolo più ampio non si otterrà per inerzia”. Perché l’euro possa davvero raggiungere il suo massimo potenziale, è fondamentale agire ora, con determinazione e visione condivisa.

"Questo è il momento dell' euro globale ". Ma "un ruolo internazionale più ampio non avverrà per inerzia: deve essere conquistato". Lo scrive la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un editoriale oggi sul Financial Times, in cui chiede azioni decise e delinea le condizioni per permettere alla moneta unica di rafforzarsi come valuta di riferimento globale. Ma "affinché l'euro possa raggiungere il suo pieno potenziale, l'Europa deve rafforzare tre pilastri fondamentali: credibilità geopolitica, resilienza economica e integrità giuridica e istituzionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Christine Lagarde: l'euro deve conquistare un ruolo internazionale più ampio

