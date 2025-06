Chivu orgoglioso | Inter siamo pronti a dare tutto Sono curioso di vedere questi giocatori

Cristian Chivu, ex stella dell’Inter ora alla guida dei nerazzurri, si mostra carico e orgoglioso in vista del Mondiale per Club. Con entusiasmo e determinazione, il tecnico promette di dare tutto in questa prestigiosa sfida mondiale. “Siamo pronti a mostrare il nostro valore,” ha affermato, lasciando intendere che l’Inter è determinata a fare bene e sorprendere. L’avventura internazionale dei nerazzurri sta per cominciare: cosa ci riserverà questa sfida emozionante?

Chivu: «Orgoglioso di esordire con l’Inter al Mondiale per Club. Siamo pronti a dare il massimo». Le parole dell’allenatore nerazzurro In vista del prestigioso Mondiale per Club, Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in cui ha condiviso emozioni, aspettative e prime impressioni da allenatore dell’Inter. L’ex difensore nerazzurro, ora alla guida della prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu orgoglioso: «Inter, siamo pronti a dare tutto. Sono curioso di vedere questi giocatori»

In questa notizia si parla di: chivu - orgoglioso - inter - siamo

INTER - Marotta: "Chivu prodotto Made in Inter, non un ripiego, ne siamo orgogliosi" https://ift.tt/Q2PUXsJ Vai su X

Marotta orgoglioso di Chivu come nuovo allenatore Le parole del presidente dell'Inter Vai su Facebook

Marotta presenta Chivu: Orgogliosi di avere un allenatore made in Inter, non siamo al Mondiale per fare le comparse; INTER - Marotta: Chivu prodotto nostro, non un ripiego, ne siamo orgogliosi; Inter, Marotta “Chivu è un nome storico, siamo orgogliosi e felici”.

Inter, Chivu: "Vedremo già qualcosa di nuovo, non possiamo cambiare il passato" - Il neo tecnico nerazzurro pronto al debutto ufficiale: "Siamo pronti, dobbiamo far vedere la nostra migliore versione" ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Chivu “L’Inter deve avere ambizione e orgoglio” - MILANO (ITALPRESS) – Alle 3 di notte, alla Rose Bowl di Pasadena, negli Stati Uniti, cominciano le avventure di Cristian Chivu sulla panchina nerazurra e dell’Inter nel Mondiale per Club, contro i mes ... Segnala msn.com