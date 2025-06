Chivu non rivoluziona l' Inter | confermato il 3-5-2 di Inzaghi ma davanti c' è Esposito

Chivu non rivoluziona l’Inter: confermato il 3-5-2 di Inzaghi, con Esposito in attacco e Asllani favorito su Calha in regia. Nel frattempo, Thuram potrebbe riposare, aprendo la strada all’ex Empoli che si candida per una maglia da titolare. Una sfida avvincente tra strategia e talento, pronta a regalare emozioni sul campo e svelare le scelte dell’allenatore.

Asllani favorito su Calha in regia, mentre in attacco potrebbe riposare Thuram, con l'ex Empoli che si candida per una maglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu non rivoluziona l'Inter: confermato il 3-5-2 di Inzaghi, ma davanti c'è Esposito

In questa notizia si parla di: chivu - rivoluziona - inter - confermato

Il Mondiale per Club è alle porte: Inter e Juventus sono pronte a scendere in campo, nonostante i due club non stiano affrontando un buon momento. I nerazzurri, con il neo allenatore Chivu, sono reduci dalla batosta subita dal PSG nella finale di Champio Vai su Facebook

Chivu non rivoluziona l'Inter: confermato il 3-5-2 di Inzaghi, ma davanti c'è Esposito; Inter, Chivu fa il terremoto: 8 giocatori a rischio addio | Calciomercato; Inter, ecco le richieste di Chivu alla squadra. Rivoluzioni? “No, almeno non nell’immediato”.

Addio Inter: decisivo il cambio in panchina, ha scelto Chivu - Svolta di calciomercato che può cambiare le scelte dell'Inter che in questo momento guarda avanti in maniera differente rispetto gli ultimi anni perché con l'arrivo di Chivu partirà una rivoluzione in ... Secondo calciotoday.it

Chivu all'Inter, Marotta conferma: «Scelta coraggiosa, da società forte». Chi è il nuovo allenatore, eroe del Triplete - Dopo che nel primo pomeriggio di venerdì 6 giugno 2025 l'incontro tra l'allenatore e la dirigenza interista ... Da msn.com