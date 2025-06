Chivu netto | Non si cambia il passato ci vuole responsabilità!

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, si presenta con entusiasmo e determinazione in vista della sfida contro il Monterrey al Mondiale per Club. Mentre il passato non si cambia, la responsabilità di affrontare il presente è tutta nelle sue mani. Con uno sguardo rivolto al futuro, Chivu sottolinea l’importanza di ritrovare serenità e spirito di squadra, perché la stagione non è finita e bisogna ...

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista su Dazn alla vigilia della sfida col Monterrey al Mondiale per Club. Che emozione sta provando? Come tutte le altre, non vediamo l’ora di iniziare e domani avremo la prima in uno stadio storico come il Rose Bowl. Siamo pronti. Come stanno i ragazzi? La serenità bisogna trovarla in fretta, l’amarezza e le cicatrici rimangono un po’. La stagione non è finita, bisogna concluderla al meglio e lasciarsi alle spalle un momento in cui si sperava di ottenere qualcosa di importante. Il calcio è questo, bisogna accettare e imparare dalle sconfitte e andare avanti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu netto: «Non si cambia il passato, ci vuole responsabilità!»

