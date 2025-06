Chivu | L’Inter non cerchi alibi! Sul 3-5-2? In Italia legati ai moduli

Chivu, nella conferenza stampa di vigilia di Monterrey-Inter, ha rassicurato i tifosi sulla condizione della squadra, evidenziando il buon stato di forma e l'integrazione dei nuovi acquisti. La squadra ha lavorato intensamente, e i nuovi arrivati hanno già dato un contributo positivo, portando entusiasmo e freschezza al gruppo. Ora, con il roster quasi al completo, l’Inter si prepara a affrontare con fiducia la sfida che li attende.

Chivu ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Monterrey-Inter, dalla sala stampa del ritiro al campus di UCLA. Le parole del tecnico nella notte. In serata si era espresso il tecnico dei Rayados Domenec Torrent. Chivu, come sta la squadra e sono giĂ pronti i due nuovi acquisti? La squadra ha lavorato bene, ora siamo quasi al completo: c'è qualche problema, qualche acciacco, ma niente di grave. I nuovi arrivati: hanno svolto un bel lavoro, Luis Henrique è un po' indietro di condizione, ha avuto qualche giorno di vacanza in piĂą, mentre Sucic è arrivato dalla nazionale: li vedrete all'opera.