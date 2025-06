Chivu L' Inter deve avere ambizione e orgoglio

L'Inter di Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande calcio, affrontando con ambizione e orgoglio il debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey. La notte alla Rose Bowl di Pasadena segna l'inizio di un'avventura emozionante per i nerazzurri, pronti a dimostrare il loro valore in una sfida che promette spettacolo e passione. La squadra nerazzurra è determinata a lasciare il segno, puntando alla vittoria e all'onore.

Il team nerazzurro pronto al debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey. MILANO - Alle 3 di notte, alla Rose Bowl di Pasadena, negli Stati Uniti, cominciano le avventure di Cristian Chivu sulla panchina nerazurra e dell'Inter nel Mondiale per Club, contro i messicani del Monterrey.

