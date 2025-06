Chivu Inter svelati modulo e schemi | nuovo ruolo per Mkhitaryan un super ballottaggio a centrocampo e come verrà inserito Sucic

A pochi giorni dall’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, l’attenzione si concentra sul nuovo modulo e sui schemi tattici disegnati da Cristian Chivu. Tra le novità spicca il ruolo di Mkhitaryan e un super ballottaggio a centrocampo, con Sucic pronto a inserirsi. L’attesa cresce per scoprire come questa rivoluzione strategica influenzerà la partita decisiva e il cammino nerazzurro. Il debutto si avvicina: tutto è pronto per una sfida all’altezza delle aspettative.

Chivu Inter, ecco svelati modulo e schemi del nuovo tecnico nerazzurro, dal ruolo di Mkhitaryan a un super ballottaggio e Sucic. Il debutto dell’ Inter al Mondiale per Club si avvicina e, con esso, crescono i dubbi di Cristian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha vinto tutti gli esordi da giocatore e ha iniziato bene anche in panchina con il Parma, ma questa nuova avventura ha tutt’altro sapore. A pochi giorni dalla gara d’esordio, Chivu si trova diviso tra la continuità tattica ereditata da Inzaghi e il desiderio di modellare subito l’ Inter secondo la sua visione. Il vero enigma riguarda il centrocampo: come spiega La Gazzetta dello Sport l’assenza per infortunio di Çalhano?lu e Zielinski, unita alla crescita impressionante di Luka Su?i?, apre alla possibilità di un cambio modulo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, svelati modulo e schemi: nuovo ruolo per Mkhitaryan, un super ballottaggio a centrocampo e come verrà inserito Sucic

