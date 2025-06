Chivu Inter svelati modulo e schemi | nuovo ruolo per Mkhitaryan super ballottaggio in mediana e come sarà inserito Sucic

A pochi giorni dalla prima sfida al Mondiale per Club, l’Inter di Chivu svela i nuovi schemi, il ruolo di Mkhitaryan e un intrigante ballottaggio in mediana con Sucic. Tra innovazioni tattiche e dubbi di formazione, il tecnico nerazzurro si prepara a scrivere un nuovo capitolo. L’attesa cresce, ma quali saranno le scelte definitive? La risposta si nasconde nelle prossime ore, mentre i tifosi sognano già grandi traguardi.

Chivu Inter, ecco svelati modulo e schemi del nuovo tecnico nerazzurro, dal ruolo di Mkhitaryan a un super ballottaggio e Sucic. Il debutto dell' Inter al Mondiale per Club si avvicina e, con esso, crescono i dubbi di Cristian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha vinto tutti gli esordi da giocatore e ha iniziato bene anche in panchina con il Parma, ma questa nuova avventura ha tutt'altro sapore. A pochi giorni dalla gara d'esordio, Chivu si trova diviso tra la continuità tattica ereditata da Inzaghi e il desiderio di modellare subito l' Inter secondo la sua visione. Il vero enigma riguarda il centrocampo: come spiega La Gazzetta dello Sport l'assenza per infortunio di Çalhano?lu e Zielinski, unita alla crescita impressionante di Luka Su?i?, apre alla possibilità di un cambio modulo.