Chivu | Inter ritrovati gli stimoli! Saremo la versione migliore

Storia qui? L’emozione, la passione e la determinazione sono il nostro carburante. Con lo sguardo rivolto al futuro, Cristian Chivu si prepara a guidare l’Inter verso nuovi traguardi, ritrovando stimoli e motivazioni per essere la versione migliore di sé. Questa notte, al debutto contro il Monterrey, il team ha tutte le carte in regola per sorprendere e lasciare il segno. La strada è tracciata: ora tocca a loro scrivere la storia.

In vista dell’esordio di questa notte contro il Monterrey, in collegamento con Sportmediaset ha parlato anche Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter si è espresso così sulla nuova competizione. ESORDIO – A poche ore dall’esordio al Mondiale per Club, Sportmediaset ha intervistato in esclusiva Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell’ Inter, ha risposto così direttamente dal Rose Bowl Stadium di Los Angeles: « Storia qui? L’emozione, la voglia di partecipare a una competizione che è inedita per tutti. Ha il suo fascino, la stagione non è ancora conclusa. Si concluderà in questa competizione, noi cercheremo di fare nel nostro meglio, cercheremo di portare avanti quella che è stata l’identità dell’Inter in questi anni, cercheremo di essere all’altezza di una competizione importante come questa. 🔗 Leggi su Inter-news.it