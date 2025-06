Chivu Inter pronta una novità tattica | può esserci l’addio al 3-5-2 la situazione

L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare una nuova sfida con un volto tutto da scoprire: addio al classico 3-5-2? La possibile rivoluzione tattica promette un calcio più aggressivo, dinamico e pressing alto. La prima in campo di Chivu si preannuncia come un banco di prova importante, tra strategie innovative e adattamenti sorprendenti. Scopriamo insieme le ultime novità che potrebbero cambiare volto ai nerazzurri e il motivo dietro questa svolta.

Chivu Inter, le ultime sulle possibili novità tattiche e di modulo per la prima partita dell'allenatore in nerazzurro. Tutti i dettagli. L'edizione odierna de La Repubblica riporta le possibilità novità tattiche dell' Inter di Cristian Chivu per l'esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey. CHIVU INTER – «Pressione alta, più aggressività, movimento continuo. Ecco quello che Cristian Chivu ha chiesto da subito all'Inter, già al Mondiale per club. A raccontarlo, alla vigilia dell'esordio del nuovo allenatore contro il Monterrey, sono tre senatori, legati a Simone Inzaghi e al suo gioco, ma pronti a virare sull'interpretazione del 3-5-2 di Chivu».