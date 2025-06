Chivu a Mediaset | È rimasta qualche cicatrice ma la risposta dei ragazzi è stata meravigliosa! Sul modulo e sui nuovi arrivati vi dico questo

Cristian Chivu si prepara a vivere il suo esordio sulla panchina dell'Inter, un momento di grande emozione e sfida. Dopo aver lasciato alcune cicatrici sul cammino, la risposta dei ragazzi è stata meravigliosa, dimostrando determinazione sui nuovi arrivati e sul modulo tattico. L'allenatore nerazzurro si apre sulle sue sensazioni in vista della prima sfida contro il Monterrey, alimentando l’attesa di un capitolo emozionante nella storia del club. LE EMOZIONI ALL’ESORDIO DEL MONDIALE PER CLUB? – ...

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’esordio sulla panchina nerazzurra contro il Monterrey. Intervistato da Sport Mediaset, Cristian Chivu si è espresso così in merito alle proprie emozioni e sensazioni per l’esordio sulla panchina dell’ Inter che coinciderà col primo match dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il Monterrey. LE EMOZIONI ALL’ESORDIO DEL MONDIALE PER CLUB? – « Non è l’emozione, è la voglia, è la curiosità di partecipare ad una competizione che è nuova e inedita per tutti ed è bella per questo, ha il suo fascino per questo. 🔗 Leggi su Internews24.com