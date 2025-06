Chivu a DAZN | Cambio modulo? Vedremo Su Luis Henrique e Sucic dico questo

Chivu a DAZN svela i piani tattici dell'Inter, annunciando un cambio di modulo e una nuova strategia per affrontare il Monterrey. Il tecnico sottolinea l'importanza dei colloqui individuali con Lautaro e Thuram, fondamentali per comprendere le loro motivazioni e ferite interiori. Con una comunicazione aperta e sensibile, Chivu mira a trasmettere entusiasmo e fiducia, puntando su un’interpretazione innovativa del gioco. La sfida è alle porte, e l’Inter si prepara a sorprendere.

Chivu si è espresso a DAZN sulle novitĂ di casa Inter: le parole del tecnico verso il Monterrey. Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita tra Inter e Monterrey, le dichiarazioni. LE PAROLE – « Lautaro e Thuram? I colloqui individuali sono importanti per capire i pensieri dei calciatori e anche le ferite che hanno dentro. Ci vuole sensibilitĂ nel capire determinate cose, bisogna trasmettere entusiasmo e responsabilitĂ . Cambio modulo? Potrebbe essere, lavoreremo per mantenere i principi che sono importanti, poi aggiungeremo qualcosa in piĂą. I numeri sono importanti solo sui giornali, non bisogna dare punti di riferimento e serve giocare con personalitĂ . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a DAZN: «Cambio modulo? Vedremo. Su Luis Henrique e Sucic dico questo»

In questa notizia si parla di: dazn - chivu - cambio - modulo

Inter, Adriano a Dazn: “Chivu il profilo giusto” - In un’intervista coinvolgente a Dazn in Familia – Vita di un Imperatore, Adriano rivela i ricordi più intensi della sua carriera con l’Inter e si esprime sul futuro nerazzurro.

Federico #Zancan sui rischi e le opportunitĂ derivanti dal Mondiale per Club per l'#Inter di Cristian #Chivu. Vai su Facebook

Chivu: “Monterrey? Siamo pronti. Cambio modulo possibile. Il colloquio con Lautaro e Thuram…”; Chivu presenta Monterrey-Inter: Luis Henrique è un po' indietro. Modulo? Aggiungeremo qualcosa; GdS - L'Inter di Chivu al via: il tecnico si è già sentito con alcuni giocatori. Si parte col 3-5-2,....

Dazn, come ottenere i rimborsi per i disservizi: il modulo (in pdf) per i risarcimenti - Dopo tutta la serie di problematiche che si sono verificate domenica 14 agosto 2022 per la trasmissione delle partite di calcio Dazn, a causa di cui molti tifosi si sono persi l’inizio del campi ... Segnala corriere.it

Dazn modulo rimborso Pdf: come si compila. In attesa di procedure più semplici - Il modulo da compilare / PDF Nella speranza che dal summit romano possano arrivare schiarite sulle possibilità di un miglioramento del servizio, si attende che Dazn, richiamata da AgCom a rendere ... Da ilgiorno.it