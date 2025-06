Chiuso da 15 anni si sono conclusi i lavori di ripristino del ponte della Doccia e della viabilità

Dopo quindici anni di attesa, a Montescudo-Monte Colombo si respira nuovamente aria di progresso: i lavori di ripristino del ponte “della Doccia” e della viabilità adiacente sono finalmente conclusi. Un intervento che ha portato la sicurezza, la funzionalità e l’estetica nel cuore della comunità. La rinascita di questo importante tratto stradale rappresenta un passo avanti verso un territorio più accessibile e vivo, pronto a guardare al futuro con fiducia.

A Montescudo-Monte Colombo si sono conclusi i lavori di ripristino del ponte “della Doccia” e della viabilità adiacente. Gli interventi hanno previsto la ripulitura del Rio Gaiano, messa in sicurezza del ponte, il rifacimento della viabilità sul ponte e di quella adiacente con l’illuminazione e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Chiuso da 15 anni, si sono conclusi i lavori di ripristino del ponte “della Doccia” e della viabilità

In questa notizia si parla di: ponte - viabilità - sono - conclusi

Ponte di Mezzo diventa discoteca con il deejay di fama internazionale, previste modifiche alla viabilità - Il Ponte di Mezzo si trasforma in una vivace discoteca lunedì 19 maggio, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Pisa.

Al via i lavori per la nuova linea del tram SIR 2 Rubano–Vigonza Sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria che collegherà Rubano a Vigonza. Il cantiere interesserà anche il quartiere di Ponte di Brenta, con modifiche alla Vai su Facebook

Chiuso da 15 anni, si sono conclusi i lavori di ripristino del ponte “della Doccia” e della viabilità; Monte Colombo, dopo 15 anni riapre il ponte della Doccia: conclusi i lavori tra sicurezza e nuova viabilità; Viabilità –Conclusi i lavori in via Crispi in direzione Foro Italico. Dal 24 gennaio verrà riattivatala la ZTL in via Roma.