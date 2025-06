Chiusa la casa albergo per anziani a Montecorvino Pugliano | sovraffollamento e scarsa igiene

La casa albergo per anziani “Villa Cristina” a Montecorvino Pugliano chiude con effetto immediato, dopo un blitz dei Carabinieri NAS di Salerno che ha scoperto gravi criticità in termini di sovraffollamento e igiene. Il Comune di Pontecagnano Faiano, ente capofila del Piano di Zona S04_2, ha revocato autorizzazioni e accreditamenti per tutelare la sicurezza e il benessere degli ospiti. La tutela della dignità degli anziani è una priorità imprescindibile.

Revocate con effetto immediato le autorizzazioni e l’accreditamento alla casa albergo per anziani “Villa Cristina” di Montecorvino Pugliano. A stabilirlo è stato il Comune di Pontecagnano Faiano – ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale S042 – dopo che un sopralluogo dei Carabinieri del NAS di Salerno ha fatto emergere numerose criticità. Il controllo, effettuato il 5 maggio, ha rilevato condizioni non conformi: numero di ospiti superiore alla capienza consentita, camere triple, assenza di ascensore tra i due piani, corridoi senza corrimano, locali comuni privi di bagni, mensa e cucina non idonee. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Chiusa la casa albergo per anziani a Montecorvino Pugliano: sovraffollamento e scarsa igiene

In questa notizia si parla di: casa - albergo - anziani - montecorvino

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – Una vasta operazione contro le frodi sui bonus edilizi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro, tra cui una fabbrica, un albergo e una lussuosa casa da due milioni.

Carenze igieniche e irregolarità strutturale: chiusa casa di riposo a Montecorvino Pugliano; Montecorvino Pugliano, casa per anziani chiusa: «Irregolarità igieniche e strutturali»; Insetti e carenze igieniche: chiusa la residenza per anziani 'Villa Cristina'.

Pugliano, carenze igienico-strutturali e sovraffollamento: chiusa residenza per anziani - StampaIl Comune di Pontecagnano Faiano ha revocato con effetto immediato le autorizzazioni e l’accreditamento alla struttura di una casa albergo per anziani di Montecorvino Pugliano, disponendo il tra ... Lo riporta salernonotizie.it