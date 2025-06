Chiusa in camera costretta ad assumere droga e violentata | due condanne

Una drammatica vicenda di abusi e violenza che ha scioccato la comunità. Due uomini albanesi, condannati rispettivamente a sei e quattro anni di reclusione, sono stati giudicati per aver costretto una giovane in camera, somministrandole droga e violandola. La sentenza include anche un risarcimento di 10mila euro alla vittima. La giustizia fa il suo corso, ma resta il dolore di un episodio che non deve mai essere dimenticato.

Sei anni di reclusione per uno degli imputati e 4 anni per l’altro. Oltre al pagamento di 10mila euro di provvisionale a favore della vittima. È quanto ha stabilito il giudice, a seguito della scelta del rito abbreviato, a carico di due albanesi di 70 e 35 anni che avrebbero violentato una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Chiusa in camera, costretta ad assumere droga e violentata: due condanne

