Chiara Pasqual muore soffocata nell' incendio del suo appartamento | aveva 67 anni Edificio evacuato

Una tragedia ha scosso Malcontenta, Venezia: Chiara Pasqual, 67 anni, perde la vita in un incendio che questa notte ha devastato il suo appartamento. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’edificio, costringendo all’evacuazione i residenti. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza e quanto sia importante intervenire tempestivamente per prevenire tragedie simili. La comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, mentre le indagini cercano le cause di questa terribile perdita.

MALCONTENTA (VENEZIA) - Incendio in un appartamento a Malcontenta, muore Chiara Pasqual, 67 anni. La tragedia si è verificata questa notte, 17 giugno. L'incendio Le fiamme sono.

