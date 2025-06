Chiara eliminata lascia l' Honduras Omar è di nuovo leader In nomination Teresanna Patrizia e Mirko Promossi e bocciati della serata

L’Isola dei Famosi entra nella fase più intensa e tumultuosa, dove le tensioni sono alle stelle e i rapporti si fanno sempre più fragili. Dopo sette puntate in Honduras, i concorrenti affrontano sfide non solo di sopravvivenza, ma anche di nervi a fior di pelle, tra alleanze che vacillano e nomination che scuotono l’intera dinamica del reality. Chi resisterà alla crescente pressione? La risposta si scoprirà nelle prossime puntate, portando il nostro dramma ai vertici dell’intrattenimento.

A ltro che spirito di adattamento: dopo sette puntate in Honduras i nervi sono più tesi che mai. Tra i concorrenti all’ Isola dei famosi ormai i sorrisi di circostanza si incrinano, le alleanze iniziano a scricchiolare sempre più e i nervi saltano come grilli. Lo sanno bene Veronica Gentili e Simona Ventura, conduttrice e opinionista del reality di Canale 5, che devono interagire con i naufraghi sempre più provati dalla fame. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › “L’Isola dei Famosi”, a Veronica Gentili “mezzo” Tapiro d’oro per i numerosi ritiri dei concorrenti Isola dei famosi 2025, pagelle puntata 16 giugno, eliminati, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chiara eliminata lascia l'Honduras. Omar è di nuovo leader. In nomination Teresanna, Patrizia e Mirko. Promossi e bocciati della serata

